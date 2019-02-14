Фонд правозащитницы Людмилы Алексеевой признали иноагентом

В список Минюста попала также организация правозащитника Льва Пономарёва "Горячая линия".

Министерство юстиции РФ включило основанный Людмилой Алексеевой фонд "В защиту прав заключённых" в список иностранных агентов. Как указано на сайте ведомства, подобное решение было принято по итогам внеплановой проверки документов организации.

Кроме того, иноагентом признали организацию правозащитника Льва Пономарёва "Горячая линия", которая борется с пытками в российских колониях.

Как писал Лайф, накануне в список внесли движение Льва Пономарёва "За права человека". Сообщалось, что факт соответствия признакам иноагента был установлен в ходе внеплановой проверки документов.