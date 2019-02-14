Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала, с какими мужчинами нельзя связываться

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Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала, с какими мужчинами нельзя связываться

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Фото: © Instagram/kottova

"Мисс Россия 2006" напомнила, что 14 февраля — праздник для двоих, поэтому девушки должны позаботиться о сюрпризе для своих любимых, если хотят "что-то выяснить".

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова в "Инстаграме" посоветовала подписчицам не связываться с мужчинами, которые находят причины, чтобы не дарить подарки на праздники.

По словам Котовой, абсолютно каждый любящий мужчина должен не только радовать любимую вниманием, но и знать, как создать ей праздничное настроение. Певица посоветовала девушкам не принимать отговорки: не было времени, возможности, средств.

— Для меня это элементарное непроявление заботы и нежелание сделать девушку чуть радостнее и счастливой, — написала Котова в посте.

— Так что, девчонки, кто завтра (14 февраля) не получит цветов от любимых, вам пора поговорить со своими мужчинами или даже сказать Adios, — резюмировала Котова.

Ранее Лайф писал, что Котова рассказала подписчикам, как отличить пошлость от эротики на примере фото без трусов.

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