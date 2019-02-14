Во Внуково столкнулись два пассажирских самолёта

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Во Внуково столкнулись два пассажирских самолёта

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В московском аэропорту Внуково столкнулись два пассажирских самолёта — лайнер авиакомпании "Россия" и принадлежащий Azur air Boeing-767. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

<p>Фото: © <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank">Mash</a>.</p>

Отмечается, что "боинг" при буксировке столкнулся с самолётом "России". В итоге повреждения получили оба воздушных судна: у первого от удара пострадал правый винглет, у второго — стабилизатор.

По данным телеграм-канала, в момент столкновения в самолётах не было пассажиров. Никто не пострадал.

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