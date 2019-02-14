На Кубани бездомный угнал грузовик, чтобы уехать к любимой

Но романтик перепутал дорогу и уехал вообще в другую сторону. Зато по пути он собрал с обочины пакеты с мусором, рассчитывая найти в них еду и ценности.

В Краснодаре 32-летний мужчина угнал грузовик коммунальщиков, чтобы уехать к любимой. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД, об угоне автомобиля марки "Газель" сообщили работники предприятия по благоустройству.

Они оставили машину на остановке и на несколько минут поднялись на наземный пешеходный переход для выполнения работ, при этом оставив открытой дверь и ключ в замке зажигания. Когда же они вернулись, машины на месте уже не было.

Угонщика задержали спустя 10 минут, однако за это время он успел собрать с обочин и погрузить в грузовик несколько пакетов с мусором, в которых впоследствии рассчитывал найти еду и ценности. Выяснилось, что мужчина ранее судим не был. Несколько лет назад он приехал в Краснодар к родственникам, но после ссоры с ними остался без крыши над головой.

— В отделе полиции молодой человек сознался в совершении угона и пояснил, что на чужом авто планировал доехать до своей возлюбленной, проживающей в городе Лабинске, но перепутал направление движения и уехал в другую сторону, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения", которое предусматривает до пяти лет тюрьмы.