Путин отметил снижение уровня насилия в Сирии

Читайте также

Путин отметил снижение уровня насилия в Сирии

819

Владимир Путин. Фото: ©Агентство городских новостей «Москва»/Любимов Андрей

По словам российского лидера, практически на всей территории Сирии соблюдается режим прекращения боевых действий.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани заявил о снижении уровня насилия в Сирии.

— Сейчас практически на всей территории страны соблюдается режим прекращения боевых действий, последовательно снижается уровень насилия, — сказал Путин. — И это конкретный наш с вами совместный, безусловно, позитивный результат.

Сегодня в Сочи проходят переговоры в трёхстороннем формате Россия — Турция — Иран по урегулированию в Сирии.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×