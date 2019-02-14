Путин отметил снижение уровня насилия в Сирии

По словам российского лидера, практически на всей территории Сирии соблюдается режим прекращения боевых действий.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани заявил о снижении уровня насилия в Сирии.

— Сейчас практически на всей территории страны соблюдается режим прекращения боевых действий, последовательно снижается уровень насилия, — сказал Путин. — И это конкретный наш с вами совместный, безусловно, позитивный результат.

Сегодня в Сочи проходят переговоры в трёхстороннем формате Россия — Турция — Иран по урегулированию в Сирии.