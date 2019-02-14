Мужа Елизаветы II не стали привлекать к ответственности за ДТП

В ведомстве решили, что преследование герцога Эдинбургского не будет отвечать общественным интересам.

Королевская прокурорская служба Великобритании решила не предпринимать никаких дальнейших действий в отношении супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, сообщается на сайте службы.

— Мы приняли в расчёт все обстоятельства по этому делу, в том числе степень виновности, возраст водителя и сдачу водительских прав, — заявил старший прокурор Восточной Англии Крис Лонг.

В службе отметили, что все участники ДТП были проинформированы о решении в письменном виде.

Напомним, принц Филипп попал в ДТП в январе 2019 года. Спустя пару дней после аварии ему было выписано предупреждение за езду с непристёгнутым ремнём безопасности. Герцог Эдинбургский направил свои извинения пострадавшей в ДТП женщине. 9 февраля стало известно о решении принца сдать водительское удостоверение.