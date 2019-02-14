Во Внуково назвали виновников столкновения двух "боингов"

В воздушной гавани подтвердили, что авиалайнер задел заднее правое крыло Boeing-767.

Пассажирские самолёты авиакомпаний "Россия" и Azur air столкнулись во Внуково по вине сотрудников хендлинговой компании UTG. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

— Виновником данной ситуации оказались сотрудники хендлинговой компании UTG, которые не рассчитали траекторию буксировки воздушного судна авиакомпании "Россия". В связи с чем произошёл инцидент: воздушное судно "Россия" задело заднее правое крыло воздушного судна Azur, — объяснил собеседник Лайфа.

По его словам, по факту ЧП создана инспекционная комиссия, которая разберётся в причинах произошедшего. С учётом итогов данного расследования будут выставлены счета страховым компаниям.

Ранее Лайф писал, что лайнер авиакомпании "Россия" столкнулся с принадлежащим Azur air Boeing-767. В момент ЧП в самолётах не было пассажиров. Никто не пострадал.