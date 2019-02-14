"Рыцарь гитары". Экс-участник группы "Калинов мост" скончался на 59-м году жизни

Экс-участник рок-группы "Калинов мост" Владимир Бугаец скончался после продолжительной болезни в возрасте 58 лет. Об этом сообщается на странице коллектива в соцсети "ВКонтакте".
— В нашей памяти он останется ярким исполнителем собственной музыки, тонким импровизатором, наставником и другом, — говорится в публикации. — Покойся с миром, рыцарь гитары!
Как сообщили в пресс-службе Новосибирской филармонии, где музыкант многие годы был звукорежиссёром, прощание с гитаристом было запланировано на сегодня.
Бугаец был участником группы "Калинов мост" с 1988 по 1989 год.
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