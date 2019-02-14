"Рыцарь гитары". Экс-участник группы "Калинов мост" скончался на 59-м году жизни

Музыкант был участником коллектива с 1988 по 1989 год. Позже он работал звукорежиссёром в Новосибирской филармонии.

Экс-участник рок-группы "Калинов мост" Владимир Бугаец скончался после продолжительной болезни в возрасте 58 лет. Об этом сообщается на странице коллектива в соцсети "ВКонтакте".

— В нашей памяти он останется ярким исполнителем собственной музыки, тонким импровизатором, наставником и другом, — говорится в публикации. — Покойся с миром, рыцарь гитары!

Как сообщили в пресс-службе Новосибирской филармонии, где музыкант многие годы был звукорежиссёром, прощание с гитаристом было запланировано на сегодня.

Бугаец был участником группы "Калинов мост" с 1988 по 1989 год.