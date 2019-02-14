В Индии десятки полицейских погибли при атаке террориста-смертника

В индийском штате Джамму и Кашмир террорист-смертник врезался на автомобиле, начинённом взрывчаткой, в автобус с сотрудниками полиции. По сведениям The Times Of India, при взрыве погибло не менее тридцати стражей правопорядка.

Оказалось, что смертник догнал колонну из 78 автомобилей, которые перевозили более 2500 сотрудников Центрального резервного полицейского управления. Многие из сотрудников возвращались из отпуска, чтобы вернуться на службу в Кашмирской долине.

#India

Indian police say 12 soldiers were killed in a car bomb explosion in Indian Kashmir. pic.twitter.com/CNgVeTldvJ — On the Ground News (@OGNreports) 14 февраля 2019 г.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал нападение на силовиков подлым, заявив, что вся страна стоит плечом к плечу с семьями храбрых мучеников, и пожелав скорейшего выздоровления раненым.