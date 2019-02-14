Этикет — дело тонкое. Рухани запутался с руками на встрече с Путиным и Эрдоганом

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Этикет — дело тонкое. Рухани запутался с руками на встрече с Путиным и Эрдоганом

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В ходе трёхсторонней встречи лидеров России, Турции и Ирана — Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Рухани — произошла заминка. На церемонии фотографирования иранский политик запутался, какую руку следует подавать для приветствия.

Впрочем, специалисты по деловому этикету нашли этому простое объяснение: в Иране принято пожимать друг другу руки, а затем прижимают собственную правую руку к сердцу. Этим, видимо, и было вызвано замешательство господина Рухани.

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