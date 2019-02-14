Сломали клетку. Сотрудники "Аэрофлота" выкинули собаку пассажирки на мороз

Владелица животного заметила ящик со своим питомцем прямо под самолётом, но подходить к замерзающему псу ей запретили.

Гражданка Словении обвинила российскую авиакомпанию "Аэрофлот" в жестоком обращении с животными, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам Маши, она летела по маршруту Бангкок — Москва — Любляна. Пассажирка рассказала, что авиаперевозчик сломал клетку для перевозки животных во время рейса. Маша предполагает, что это произошло по пути из Бангкока в Москву. Клетку, в которой находилась собака по кличке Ния, просто замотали скотчем.

По словам пассажирки, она заметила ящик с Нией прямо под самолётом, подходить к собаке ей запретили. Хозяйка отметила, что после такого перелёта Ния сначала очень боялась и не хотела двигаться.

Как уточняется, никакой компенсации пассажирке предложено не было, извинений также не поступило.

Напомним, с 14 февраля "Аэрофлот" изменил правила перевозки животных.