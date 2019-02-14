Передумал. Суд восстановил в должности главу Минздрава Украины

Накануне Кабмин Украины разрешил чиновнице вернуться к работе, чтобы "обеспечить непрерывность работы" министерства.

Окружной административный суд Киева отменил своё предыдущее решение об отстранении Ульяны Супрун от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины и разрешил ей вернуться к работе.

— Отменить по собственной инициативе... решение Окружного административного суда Киева от 5 февраля 2019 года, — огласил вердикт судья Сергей Каракашьян на заседании 14 февраля.

Глава Минздрава отстранялась от работы на время разбирательства по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, который обвинил её в некомпетентности​​​. Накануне украинский кабмин обжаловал вердикт суда и разрешил Супрун исполнять обязанности министра, чтобы "обеспечить непрерывность работы" министерства.

Чиновница назначена и. о. министра здравоохранения Незалежной в августе 2016 года. После получения поста Супрун отметилась рядом скандальных высказываний и "полезных" советов. Так, в сентябре 2018 года она предложила лечить серьёзные заболевания, в том числе онкологические и психические, смехом. А месяц спустя объяснила украинцам, как чихать, чтобы не заразить других.