В ярославской колонии зэки объявили голодовку, чтобы добиться "льготных условий"

Ранее группа осуждённых допустила грубые нарушения. Виновные были помещены в штрафной изолятор и помещения камерного типа.

В ярославской колонии № 3 несколько заключённых объявили голодовку, требуя льготных условий содержания. Как сообщили в УФСИН по Ярославской области, речь идёт о неоднократно осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления — убийства, грабежи, разбои и незаконный оборот наркотиков.

Отмечается, что ранее они допустили грубые нарушения и содержатся в штрафном изоляторе и помещениях камерного типа. В учреждение направлена областная комиссия УФСИН, приглашены общественные наблюдатели.

По факту голодовки проводится проверка.