В ярославской колонии зэки объявили голодовку, чтобы добиться "льготных условий"

В ярославской колонии № 3 несколько заключённых объявили голодовку, требуя льготных условий содержания. Как сообщили в УФСИН по Ярославской области, речь идёт о неоднократно осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления — убийства, грабежи, разбои и незаконный оборот наркотиков.
Отмечается, что ранее они допустили грубые нарушения и содержатся в штрафном изоляторе и помещениях камерного типа. В учреждение направлена областная комиссия УФСИН, приглашены общественные наблюдатели.
По факту голодовки проводится проверка.
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