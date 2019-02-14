Популярное лекарство от кашля оказалось опасным для сердца

Пациентам рекомендуют прекратить принимать "Эреспал" и обратиться за рекомендациями к своим лечащим врачам.

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья Франции приостановило действие регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, содержащих фенспирид. Об этом сообщает представительство АО "Лаборатории Сервье" в России.

Как уточняется, во Франции "Эреспал" в таблетках и в виде сиропа начали изымать из обращения. Решение было принято на основании результатов доклинических исследований — они дают основание предполагать возможность удлинения QT-интервала на электрокардиограмме при приёме препаратов с фенспиридом.

Сейчас представительство фармацевтической компании обсуждает с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Минздравом порядок действий в России.

Ранее Лайф писал, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения изымает из аптек и больниц 50 тысяч токсичных индийских антибиотиков.