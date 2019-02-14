С исполнителем песни "Очи чёрные" простятся 16 февраля

Прощание с народным артистом России Сергеем Захаровым, который скончался сегодня на 69-м году жизни, состоится 16 февраля в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на директора исполнителя Ларису Бутырину.
— После прощания состоится кремация, — сообщила она.
Как уже сообщал Лайф, советский и российский эстрадный певец умер в возрасте 68 лет, предположительно, из-за проблем с сердцем. Большую известность артист получил после побед на международных конкурсах "Золотой Орфей" в Болгарии и "Сопот-1974" в Польше, а всенародную любовь ему принес романс "Очи черные".
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