Тюремный рум-тур. Экскурсия по камере Мамаева в "Бутырке"

Рядом с постелью спортсмена лежат рассказы Ивана Тургенева и книга "Тайна Афонской пустыни".

Журналисты оценили условия, в которых в СИЗО содержится футболист "Краснодара" Павел Мамаев. В камере помимо спортсмена живут ещё 11 человек. В ней есть спальные места, санузел, холодильники, телевизор и столы с лавками. Просмотр телевизора разрешён до отбоя, то есть до 22:00.

— Это обычная стандартная камера для размещения заключённых. Она оборудована всей необходимой мебелью, которая положена по приказу. У каждого осуждённого имеется своё спальное место. Кроме этого, камера оборудована санитарным узлом и камерной мебелью — столами, лавками, холодильниками, телевизором и в том числе другими атрибутами, которые необходимы для проживания. Мамаев содержится в этой камере. Вполне комфортно, чисто, нормально убрано, еда есть, тепло, — рассказали журналистам.

Напомним, сегодня Павел Мамаев сыграл в матче в СИЗО, забив семь голов. Футболист поделился впечатлениями от игры, назвав ощущения незабываемыми. После матча спортсмен подарил ФСИН манишку с автографом.