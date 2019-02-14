"Случай не экстренный". Бабушке сделали шину из старой швабры и отправили домой

Пожилую женщину отказывались оставить на ночь в больнице, хотя она живёт в деревне и добраться домой самостоятельно не могла.

В Башкирии 84-летней пенсионерке с переломом шейки бедра наложили на ногу шину из старой швабры и отправили домой. Отказ в госпитализации в Кушнаренковской центральной районной больнице объяснили тем, что "случай не экстренный". Об этом сообщает "360" со ссылкой на внучку пожилой женщины.

— Поставили ей сапожок, зафиксировали. Сказали, что он поможет срастись шейке бедра. Он сделан из деревянной швабры, которой раньше пользовались в больнице, — рассказала она.

По словам собеседницы телеканала, бабушке оказали необходимую помощь, но не хотят оставлять её в больнице. При этом пенсионерка живёт в деревне, добраться домой самостоятельно была не в состоянии, а в медучреждении ей на ночь оставаться не разрешали.

После того как СМИ распространили видео с шиной из швабры, на произошедшее отреагировали в республиканском Минздраве. Пожилую женщину госпитализировали в 21-ю больницу Уфы.