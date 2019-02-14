"Шокирующая новость". Соседов назвал смерть Захарова более чем странной

По словам шоумена, около года назад народный артист выглядел превосходно и не было сомнения, что с ним всё в порядке.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал Лайфу, что сообщение о смерти народного артиста России Сергея Захарова для него стала полной неожиданностью, так как исполнитель ещё недавно был в прекрасной форме.

— Это для меня шокирующая новость. 68 лет — это совсем мало, он был всегда такой здоровый, крепкий, ну, такой породистый. Его лицо и его внешний вид всегда излучали здоровье, — сказал он. — Никогда не помню, чтобы он появился каким-то нездоровым. Такой, знаете, лорд, аристократ, у него аристократическая такая внешность.

Шоумен отметил, что Захаров был очень талантливым человеком, проявил себя в Ленинграде в начале 70-х годов и был очень любим публикой. По словам Соседова, заявил о себе исполнитель очень громко и имел большой успех, а попасть на его концерты было порой невозможно.

— Он бы ещё пел и пел, конечно, если бы не эта странная болезнь. Это совсем скоропостижная смерть. Год назад, может быть даже меньше, я его видел в концерте, и он был в шикарной форме, — добавил критик. — И тени не было сомнения, что с ним всё в порядке. И голос звучал, всё звонко, внешность. Более чем странная смерть.

Напомним, исполнитель песен "Очи чёрные" и "Три белых коня" умер в одной из московских клиник, предположительно, из-за проблем с сердцем. Как писал Лайф, с артистом простятся 16 февраля.