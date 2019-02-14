Путин высоко оценил результаты сочинских переговоров по Сирии

Читайте также

Путин высоко оценил результаты сочинских переговоров по Сирии

294

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Участникам удалось определить ключевые направления взаимодействия по сирийскому урегулированию.

Президент Владимир Путин подвёл итоги трёхстороннего саммита Россия —Турция — Иран, который завершился в Сочи. По словам российского лидера, встреча прошла в конструктивном ключе и была весьма обстоятельной.

— Отмечу, что наши встречи в трёхстороннем формате приобрели регулярный характер: сегодня мы провели уже четвёртый саммит, — подчеркнул президент России. — Столь плотная координация позволяет нам эффективно выстраивать работу, нацеленную на достижение долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской Республике.

Путин добавил, что вместе с партнёрами им удалось определить ключевые направления взаимодействия по сирийскому урегулированию.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×