"Стало бы позитивным шагом". Путин оценил намерение США вывести войска из Сирии

Лидеры Ирана и Турции согласны с российским коллегой в том, что уход американского военного контингента поможет стабилизировать обстановку в САР.

Президент РФ Владимир Путин считает, что вывод американских войск из Сирии стал бы "позитивным шагом". Об этом глава государства заявил по итогам трёхстороннего саммита лидеров России, Ирана и Турции в Сочи.

По словам Путина, в ходе сегодняшней встречи он с Хасаном Рухани и Реджепом Эрдоганом обсудил, как повлияют на развитие ситуации в Сирии объявленные планы США о выводе своих войск из северо-восточных районов САР.

— По нашему общему мнению, реализация таких шагов стала бы позитивным шагом, помогла бы стабилизировать обстановку в данном районе Сирии, где в конечном итоге должен быть восстановлен контроль законного правительства, — подчеркнул российский лидер.

Путин также заявил, что Москва, Тегеран и Анкара договорились предпринять дополнительные шаги для стабилизации ситуации в Идлибе.

Напомним, переговоры Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Рухани в подобном формате состоялись уже в четвёртый раз. Ожидается, что к концу трёхстороннего саммита в Сочи может прибыть президент Белоруссии Александр Лукашенко.