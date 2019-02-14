"Стало бы позитивным шагом". Путин оценил намерение США вывести войска из Сирии

Президент РФ Владимир Путин считает, что вывод американских войск из Сирии стал бы "позитивным шагом". Об этом глава государства заявил по итогам трёхстороннего саммита лидеров России, Ирана и Турции в Сочи.
По словам Путина, в ходе сегодняшней встречи он с Хасаном Рухани и Реджепом Эрдоганом обсудил, как повлияют на развитие ситуации в Сирии объявленные планы США о выводе своих войск из северо-восточных районов САР.
— По нашему общему мнению, реализация таких шагов стала бы позитивным шагом, помогла бы стабилизировать обстановку в данном районе Сирии, где в конечном итоге должен быть восстановлен контроль законного правительства, — подчеркнул российский лидер.
Путин также заявил, что Москва, Тегеран и Анкара договорились предпринять дополнительные шаги для стабилизации ситуации в Идлибе.
Напомним, переговоры Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Рухани в подобном формате состоялись уже в четвёртый раз. Ожидается, что к концу трёхстороннего саммита в Сочи может прибыть президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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