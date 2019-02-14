Медведев рассказал, что заставило его заняться спортом

Премьер пояснил, что каждый человек должен выбрать для себя некую точку отсчёта, после которой следует начать следить за здоровьем с особым вниманием.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что следить за собственным здоровьем — личная обязанность каждого. Глава правительства поделился своим опытом и рассказал, что помогло ему начать ответственнее относиться к состоянию здоровья.

— Я занимался спортом активно до окончания университета, но потом жизнь по-другому складываться начала — ничего и не надо, всё и так хорошо. Когда я переехал в Москву, нагрузки на организм возросли, — рассказал премьер.

По словам Медведева, он переехал в Москву в возрасте 34 лет, считал себя вполне ещё молодым человеком и почти не занимался спортом. Медведев понял, что, если не будет "условно, каждый день ходить в тренажёрный зал", то в какой-то момент просто не выдержит.

— А государственный служащий просто обязан работать много, а если говорить о руководителях, то у них зачастую рабочий день не то что ненормированный, он круглосуточный почти, — напомнил премьер.

Медведев отметил, что в некоторых деревнях нет спортзалов или стадионов. Он подчеркнул, что на строительство таких элементарных вещей — спортзалов, физкультурных комплексов — нельзя жалеть денег.

Ранее российский премьер рассказал, что поддерживать ему физическую форму помогают бадминтон, плавание, катание на велосипеде и лыжи.