В Энгельсе пенсионер погиб из-за упавшей с балкона льдины

Соседи вызвали скорую, однако пенсионер скончался по пути в больницу. По факту произошедшего организована проверка.

В Саратовской области 77-летний пенсионер погиб из-за льдины, внезапно упавшей с козырька балкона четвёртого этажа. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, инцидент произошёл в Энгельсе около 11:00 (10:00 мск).

Непосредственно перед случившимся мужчина беседовал с двумя соседями у подъезда дома по улице Горького, 37.

— Упала ледяная глыба, ударившая по голове пожилому мужчине, — говорится в сообщении.

Соседи вызвали скорую, однако пенсионер скончался по пути в больницу. По факту произошедшего организована проверка.