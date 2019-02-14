Разнесло полдома. Лайф публикует первые фото с места взрыва газа в Красноярске

Лайф публикует первые фото с места взрыва газа в жилом доме в Красноярске. Судя по кадрам, взрывной волной буквально разнесло одну из трёхэтажек на улице Кандагарской. На месте работают все экстренные службы. Информации о пострадавших до сих пор нет.

Взрыв прогремел около половины десятого вечера по местному времени. В момент ЧП все домочадцы находились в квартирах и готовились ко сну. Спасти удалось 12 человек, в том числе двоих детей.

Причины инцидента пока неизвестны. Изначально сообщалось о газовом баллоне, который мог сдетонировать в квартире на втором этаже. Позже появилась версия, связанная с неисправностью холодильного оборудования. Всю информацию собирают и проверяют эксперты.

Фото с места ЧП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).