Путин анонсировал новый раунд консультаций по Сирии в Астане

Планируется, что на встрече будут присутствовать делегации стран — гарантов сирийского правительства и оппозиции, а также представители ООН.

Очередной, 12-й по счёту, раунд консультаций по Сирии на уровне экспертов пройдёт в конце марта — начале апреля в Астане. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидерами Ирана и Турции — Хасаном Рухани и Реджепом Эрдоганом.

— Условлено продолжить практику регулярных встреч на экспертном уровне с участием делегаций стран —гарантов сирийских сторон — правительства и оппозиции, а также представителей ООН, — отметил на пресс-конференции глава государства.

Переговоры Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Рухани по урегулированию в Сирии состоялись в Сочи. Президент РФ заявил, что они были "обстоятельные" и прошли "в конструктивном и деловом ключе". В ходе встречи главы государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию оценили последствия возможного вывода американских войск из САР.