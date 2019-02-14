В Москве появится современный мясокомбинат

Ожидается, что после открытия на предприятии будет создано более 450 рабочих мест.

Современный мясоперерабатывающий комбинат появится в Западном округе Москвы до конца 2022 года. Строительством займётся компания "Элитгрупп инвест". Соответствующее соглашение с организацией подписал столичный мэр Сергей Собянин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

— Предприятие будет специализироваться на выпуске мясных полуфабрикатов — натуральных, крупно- и мелкокусковых, рубленых, порционных, а также полуфабрикатов в тесте и мясного фарша. <...> На производстве будет создано более 450 рабочих мест, — уточнили в пресс-службе московской мэрии.

Производство будет соответствовать строгим экологическим требованиям, для чего на предприятии намерены установить современные очистные сооружения. Ожидается, что объём инвестиций в проект составит 1,2 миллиарда рублей.

Правительство Москвы предоставит комплексу льготы на весь срок действия контракта (10 лет): сократит региональную часть налога на прибыль с 17% до 12,5%, освободит от налога на имущество организаций, а также снизит арендную плату за земельный участок с 1,5% до 0,01% его кадастровой стоимости.