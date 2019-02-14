Тело женщины найдено под завалами на месте обрушения дома в Красноярске

Спасатели обнаружили тело женщины под завалами дома в Красноярске, в котором произошёл взрыв. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах.

Напомним, взрыв в жилом трёхэтажном доме в Красноярске прогремел около половины десятого вечера по местному времени. В момент ЧП все домочадцы находились в квартирах и готовились ко сну. Спасти удалось 12 человек, в числе которых двое детей.

Причины произошедшего пока неизвестны. Изначально сообщалось о газовом баллоне, который мог сдетонировать в квартире на втором этаже. Позже появилась версия, связанная с неисправностью холодильного оборудования.

Ранее Лайф публиковал фото с места инцидента.