"Ничего сенсационного нет". Глава Тувы объяснил высокий уровень бедности жителей

Он отметил, что последние 10 лет население региона только растёт — республика является демографическим лидером в России.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол прокомментировал слова вице-премьера Татьяны Голиковой, которая назвала регион самым бедным в России.

— Ничего сенсационного нет. Мы всегда говорили, что по показателям уровня бедности республика находится в зоне риска, — написал глава Тувы в посте на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Кара-оола, высокий уровень бедности жителей в Туве объясняется существующей методикой статистических расчётов. Глава региона отметил, что сегодня практически невозможно определить, где в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) заканчивается натуральное хозяйство и начинается бизнес.

— В Туве сегодня около 40 тысяч семей занимаются разведением скота в статусе именно ЛПХ. Причём в собственности у них не по 5–10 бурёнок, а от 300 до 1000 голов мелкого рогатого скота, — пояснил Кара-оол.

По словам главы региона, закон позволяет считать владельца такого ЛПХ бедным, из-за чего Тува становится самым бедным регионом страны.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самый высокий уровень бедности населения среди регионов России в Республике Тыва. Также Голикова отметила, что за пять лет число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 3,9 миллиона.