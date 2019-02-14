Завтра занесу. Житель Минска сбежал из магазина с покупками, узнав их цену

Позже он признался, что планировал занять денег у знакомых и отдать долг продавцам на следующий день.

Житель Минска, который отправился за покупками, уже на кассе обнаружил, что ему не хватает денег, тогда он просто взял свои покупки и вышел из магазина. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Общая стоимость покупок мужчины составила 27 рублей (около 830 российских рублей), однако вместо того, чтобы расплатиться, он ушёл с пакетом продуктов. Продавцы вызвали милицию.

Похитителя задержали, им оказался 56-летний житель белорусской столицы. У мужчины никогда раньше не было проблем с законом. А свой поступок он объяснил шоком от озвученной кассиром цены. Поэтому он посчитал хорошей идеей сбежать с пакетом продуктов, он собирался взять деньги у знакомых в долг и принести в магазин на следующий день.

Теперь шокированным местным жителем займутся следователи. Они дадут правовую оценку поступку минчанина.