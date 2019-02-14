В КПРФ отреклись от Грудинина. Его лишили поста главы Совета депутатов в Видном

"Красного агрария" низвергли с должности из-за нарушений депутатской этики. Кроме того, он мало внимания уделял социальному обеспечению местных жителей. Примечательно, что среди проголосовавших против него были и коммунисты.

Директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина сняли с должности председателя Совета депутатов в подмосковном Видном. Причиной стало нарушение депутатской этики: в совете считают, что у бывшего председателя был "авторитарный режим управления". Кроме того, депутаты жалуются, что Грудинин часто не соблюдал этику и унижал коллег во время заседаний, передаёт РИАМО.

Примечательно, что за решение низвергнуть Грудинина с поста председателя совета проголосовали в том числе депутаты от КПРФ. Коммунисты устали от того, что директор совхоза дискредитирует их партию.

Вместе с тем Грудинин мало внимания уделял социальному обеспечению жителей Видного. Портал 360 сообщает, что именно при нём были урезаны как раз социальные статьи бюджета.

Не довольны Грудининым и в самом совхозе. Лайф уже сообщал, что акционеры совхоза имени Ленина увеличили сумму судебного иска к нему на 2,1 миллиарда рублей. По их мнению, такой ущерб причинил "красный аграрий", неправомерно продав принадлежавшие обществу земельные участки.

Напомним, в марте прошлого года Грудинин пытался бороться за пост президента страны. Предвыборную гонку кандидат от КПРФ начал с презентации своей программы "20 шагов", реализация которой, по его словам, сделала бы жизнь россиян лучше нынешней. Вот только реальные шаги "народного кандидата" заставляли усомниться в его искренности. Именно поэтому Лайф составил альтернативную программу "20 шагов", исходя из действий и предвыборных речей Грудинина.