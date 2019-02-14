В Кремле отвергли возможность военной операции для улучшения ситуации в Сирии

Однако, по словам Дмитрия Пескова, главы государств — гарантов Астанинского процесса договорились о мерах по освобождению территории САР от боевиков.

Москва, Анкара и Тегеран согласовали дополнительные шаги по очищению сирийской провинции Идлиб от террористов, но речи о военной операции не идёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это шаги, направленные на то, чтобы очистить Идлиб от террористических группировок, которые сейчас контролируют значительную часть этой территории, — пояснил представитель Кремля, говоря об итогах трёхстороннего саммита Россия —Турция — Иран в Сочи.

На вопрос о возможности проведения военной операции в сирийской провинции Песков ответил: "Нет, конкретно нет".

Сегодня в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Рухани по урегулированию в Сирии. Президент РФ заявил, что они были "обстоятельные" и прошли "в конструктивном и деловом ключе". В ходе встречи главы государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию оценили последствия возможного вывода американских войск из САР.