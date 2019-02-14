В Кремле отвергли возможность военной операции для улучшения ситуации в Сирии

Москва, Анкара и Тегеран согласовали дополнительные шаги по очищению сирийской провинции Идлиб от террористов, но речи о военной операции не идёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Это шаги, направленные на то, чтобы очистить Идлиб от террористических группировок, которые сейчас контролируют значительную часть этой территории, — пояснил представитель Кремля, говоря об итогах трёхстороннего саммита Россия —Турция — Иран в Сочи.
На вопрос о возможности проведения военной операции в сирийской провинции Песков ответил: "Нет, конкретно нет".
Сегодня в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Рухани по урегулированию в Сирии. Президент РФ заявил, что они были "обстоятельные" и прошли "в конструктивном и деловом ключе". В ходе встречи главы государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию оценили последствия возможного вывода американских войск из САР.
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