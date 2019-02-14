Путин оценил работу Трампа над предвыборными обещаниями

Президент РФ Владимир Путин похвалил своего американского коллегу Дональда Трампа за работу над исполнением предвыборных обещаний. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита в Сочи, комментируя вывод войск США из Сирии.
— Мы знаем, что президент Соединённых Штатов Трамп достаточно активно работает над исполнением своих предвыборных обещаний, — сказал Путин, отметив, что на практике подобные вещи в политической жизни США случаются "весьма редко".
Путин отметил, что Трампу не всегда удаётся достичь поставленных перед собой целей, поэтому дальнейшее развитие событий остаётся неизвестным.
— На сегодняшний день мы констатируем, что больших изменений на территории нет, — добавил российский лидер.
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