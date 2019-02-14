Один из столкнувшихся во Внуково "боингов" получил ущерб в $300 тысяч

Читайте также

Один из столкнувшихся во Внуково "боингов" получил ущерб в $300 тысяч

3964

Фото: © Mash

Эта сумма будет перевыставлена страховой компании, что должно покрыть расходы на ремонт.

В авиакомпании "Россия" предварительно оценили ущерб от столкновения двух самолётов в аэропорту Внуково, пишет "Интерфакс".

В сообщении авиакомпании сказано, что ущерб может составить порядка 300 тысяч долларов. Создана комиссия, которая займётся расследованием произошедшего.

Напомним, два пассажирских самолёта — Boeing 747 авиакомпании "Россия" и принадлежащий Azur air Boeing 767 — столкнулись во Внуково. В пресс-службе столичного аэропорта Лайфу сообщили, что виновниками ситуации оказались сотрудники хендлинговой компании UTG: они не рассчитали траекторию буксировки воздушного судна авиакомпании "Россия".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×