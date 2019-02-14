Один из столкнувшихся во Внуково "боингов" получил ущерб в $300 тысяч

В авиакомпании "Россия" предварительно оценили ущерб от столкновения двух самолётов в аэропорту Внуково, пишет "Интерфакс".
В сообщении авиакомпании сказано, что ущерб может составить порядка 300 тысяч долларов. Создана комиссия, которая займётся расследованием произошедшего.
Напомним, два пассажирских самолёта — Boeing 747 авиакомпании "Россия" и принадлежащий Azur air Boeing 767 — столкнулись во Внуково. В пресс-службе столичного аэропорта Лайфу сообщили, что виновниками ситуации оказались сотрудники хендлинговой компании UTG: они не рассчитали траекторию буксировки воздушного судна авиакомпании "Россия".
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