Преемница Меркель признала неизбежность "Северного потока — 2"

Политик заявила, что не видит большой угрозы зависимости Германии от российского газа.

Новый лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель, считает неизбежной реализацию проекта "Северный поток — 2".

— Как и для других, для меня "Северный поток — 2" — определённо не тот проект, который я поддерживаю всем сердцем. Но основные решения были сделаны ранее. Проект нельзя просто повернуть вспять, — сказала она в интервью журналу Internationale Politik.

Председатель ХДС напомнила, что Берлин поддерживал экономические связи с Москвой даже в годы холодной войны, в том числе в сфере энергоснабжения. Она назвала ошибочной политику угроз со стороны США по вопросу реализации данного проекта, поскольку у страны есть "легитимные интересы в энергообеспечении".

Крамп-Карренбауэр добавила, что не видит большой угрозы зависимости Германии от российского газа. Одновременно с реализацией "Северного потока — 2" страна строит терминалы для сжиженного природного газа, в том числе и американского.