СМИ: Оппозиция Венесуэлы планировала свергнуть Мадуро за день

Оппозиционеры утверждали, что военные поддержат Хуана Гуайдо, в случае если он получит одобрение извне.

Оппозиция Венесуэлы планировала свергнуть президента страны Николаса Мадуро всего за день, после того как получила поддержку Соединённых Штатов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник.

По словам бывшего высокопоставленного американского чиновника, "люди из Каракаса" продали план переворота США, пообещав, что военные поддержат Хуана Гуайдо, в случае если он получит одобрение извне.

Ранее газета сообщала, что накануне дня, когда Гуайдо провозгласил себя врио президента Венесуэлы, у него был телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом, который и пообещал ему поддержку в борьбе с Мадуро.

Как писал Лайф ранее, посол Венесуэлы в Москве рассказал, что Гуайдо был завербован США 10 лет назад.