Климкин сравнил шансы россиян и марсиан наблюдать за выборами на Украине

Глава украинского МИД отметил, что марсиане должны успеть пройти все необходимые процедуры и присоединиться к ОБСЕ, чтобы стать наблюдателями.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в "Твиттере", что марсиане имеют больше шансов понаблюдать за президентскими выборами на Украине, чем граждане России.

— Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах на Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами, — написал глава МИД Украины.

Хтось ніяк не заспокоїться щодо спостерігачів на президентських виборах в Україні. У марсіан більше шансів поспостерігати за виборами. Якщо, звісно, встигнуть пройти усі процедури і доєднатися до #ОБСЄ. Але вони точно краще дотримуватимуться її основоположних принципів — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 февраля 2019 г.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта. Ранее Верховная рада приняла закон, запрещающий представителям РФ работать в качестве наблюдателей на выборах на Украине. Пограничники Незалежной пообещали не пустить в страну наблюдателей из России. Москва настаивает на аккредитации, несмотря на отклонённую украинской ЦИК заявку.