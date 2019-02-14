Климкин сравнил шансы россиян и марсиан наблюдать за выборами на Украине

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Климкин сравнил шансы россиян и марсиан наблюдать за выборами на Украине

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Фото: © РИА "Новости"/Николай Лазаренко

Глава украинского МИД отметил, что марсиане должны успеть пройти все необходимые процедуры и присоединиться к ОБСЕ, чтобы стать наблюдателями.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в "Твиттере", что марсиане имеют больше шансов понаблюдать за президентскими выборами на Украине, чем граждане России.

— Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах на Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами, — написал глава МИД Украины.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта. Ранее Верховная рада приняла закон, запрещающий представителям РФ работать в качестве наблюдателей на выборах на Украине. Пограничники Незалежной пообещали не пустить в страну наблюдателей из России. Москва настаивает на аккредитации, несмотря на отклонённую украинской ЦИК заявку.

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