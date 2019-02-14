Медведев назвал новый проект антироссийских санкций США шизоидной историей

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Медведев назвал новый проект антироссийских санкций США шизоидной историей

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Фото: © VK/ Дмитрий Медведев

Глава кабмина заверил, что возможные ограничительные меры не смогут капитально навредить экономике России.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев прокомментировал подготовленный американскими сенаторами новый пакет санкций против России очередной шизоидной историей.

— Что же касается самих санкций, вот этого последнего всплеска, который произошёл совсем недавно, это очередная такая шизоидная история, связанная с тем, каким образом в Америке происходит консолидация элит. Я имею в виду борьбу с Россией, — сказал глава кабмина в интервью НТВ.

По мнению Медведева, с помощью "русской истории" американские элиты пытаются бороться с президентом США Дональдом Трампом. Премьер считает, что происходящее в значительной степени связано с внутренними проблемами Штатов. Он пояснил, что имеет в виду огромный госдолг страны в $22 триллиона.

Глава кабмина заверил, что санкции не смогут капитально навредить экономике России и что их возможное введение не отразится на финансировании нацпроектов.

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