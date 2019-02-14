Опасно для здоровья. Лекарство "Эреспал" отзывают в России

Препарат, помимо прочего, назначают для лечения заболеваний дыхательных путей, отита и синусита.

Росздравнадзор снимает с распространения лекарственный препарат "Эреспал", применяемый для лечения кашля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Как отмечается, эреспал в таблетках и в виде сиропа изымают из обращения "в связи с неблагоприятным соотношением "польза/риск" при применении данных препаратов".

Росздравнадзор обратился к торговым площадкам, на которых продавался препарат, с просьбой предоставить сведения, подтверждающие возврат всех серий эреспала поставщикам. В настоящее время служба занимается оценкой безопасности лекарственных препаратов, содержащих фенспирид.

Напомним, ранее Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья Франции установило опасность эреспала для здоровья. Во Франции это лекарство в таблетках и в виде сиропа начали изымать из обращения.