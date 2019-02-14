Эрдоган заявил, что ЕС не выполняет свои обещания в вопросах беженцев из Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна сожалеет по поводу поведения ЕС. Эрдоган считает, что гуманитарная помощь от стран Евросоюза беженцам из Сирии, находящимся в Турции, поступает не в полной мере.

— Турция принимает наибольшее число беженцев. Из обещанных нам 6 миллиардов евро для беженцев ЕС пока выделил только 1,75 миллиарда. Таким образом, пока нужная помощь не оказана, и мы уже потратили из своих средств 35 миллиардов долларов на эти цели. На Западе и в странах Персидского залива о беженцах много говорят. Но как только доходит до оказания конкретной помощи — никаких шагов нет, — цитирует турецкого лидера РИА "Новости".

Реджеп Тайип Эрдоган 14 февраля встретился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани в Сочи. Где прошла четвёртая встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. В этот раз к лидерам присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В декабре прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом призвала Турцию сохранить сдержанность из-за информации, что США выводят свои войска из страны. По признанию самой Меркель, ей не нравится система приема беженцев внутри самого ЕС.