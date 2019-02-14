После взрыва в жилом доме в Красноярске возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту взрыва и последующего разрушения нескольких квартир в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Сейчас правоохранители ищут собственника здания и узнают законность постройки и сдачи в аренду квартир.

Напомним, взрыв в жилом трёхэтажном доме в Красноярске прогремел около половины десятого вечера по местному времени. В момент ЧП все домочадцы находились в квартирах и готовились ко сну. Спасти удалось 12 человек, в числе которых двое детей. Позже под завалами нашли тело погибшей женщины.