Васильев покинул пост вице-президента ФК "Монако"

Ожидается, что 22 февраля Дмитрий Рыболовлев вынесет на рассмотрение совета директоров клуба новую кандидатуру на смену Васильеву.

Руководство ФК "Монако" подтвердило уход Вадима Васильева с поста вице-президента и гендиректора клуба. По словам владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева, за шесть лет, что связывали Васильева с клубом, команда пять раз поднималась на подиум французской Лиги 1, впервые за 17 лет стала чемпионом Франции, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

— Однако в прошлом году были допущены важные ошибки, которые привели к худшим спортивным результатам команды за последние семь лет, — приводит слова Рыболовлева пресс-служба ФК.

OFFICIAL: AS Monaco confirm Vice President Vadim Vasilyev has left the club after six years. pic.twitter.com/kE6valHSqn — Squawka News (@SquawkaNews) 14 февраля 2019 г.

Рыболовлев отметил, что принял тяжёлое решение, и поблагодарил Васильева за его работу. Сам Васильев, в свою очередь, пожелал удачи всей команде, выразив уверенность в правильности выбранного пути, чтобы выйти из нынешней тяжёлой ситуации. Ожидается, что 22 февраля Рыболовлев вынесет на рассмотрение совета директоров клуба новую кандидатуру на смену Васильеву.