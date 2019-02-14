"Ещё плачу кредиты!" Жительница Красноярска в слезах рассказала о взрыве в доме

После обрушения дома следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Одна из жительниц обрушившегося при взрыве газа дома в Красноярске в слезах рассказала, что у неё не была оформлена часть документов, и теперь она не знает, как жить.

— Всё новое, ещё плачу кредиты. Всю мебель купила новую, всю технику купила новую — как мне жить теперь? Я же не куплю квартиру, правильно, да? — плачет навзрыд женщина, от квартиры которой после взрыва остались одни руины.

Напомним, 14 февраля в одном из жилых домов Красноярска произошёл взрыв газа. В результате обрушились три квартиры. Под завалами было найдено тело женщины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".