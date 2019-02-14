Арчи спасли! Из-под завалов дома в Красноярске достали живую собаку

Из-под завалов жилого трёхэтажного дома в Красноярске, где взрыв газа обрушил три квартиры, спасли живую собаку по кличке Арчи. По счастливой случайности не пострадали и хозяева лохматого жильца.

По данным местных СМИ, Александр Петров с женой во время ЧП находился в магазине.

Взрыв газа произошёл, предположительно, в квартире на втором этаже дома № 3 на улице Кандагарской около половины десятого вечера по местному времени. Спасти удалось 12 человек, в числе которых двое детей. Позже под завалами нашли тело погибшей женщины. СКР завёл уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".