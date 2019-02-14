Попробуй укради. Гигантский шедевр Репина свернули в рулон и везут в Третьяковку

Сотрудники Русского музея провели целую спецоперацию, чтобы перевезти в Москву масштабное полотно 4х8 метров.

В распоряжении Лайфа оказалось видео подготовки картины "Торжественное заседание Государственного совета" к переезду из Русского музея в Третьяковскую галерею. Дело это непростое: репинский шедевр занимает площадь 4х8 метров. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", для перевозки полотно намотали на специальный вал. Для этого картину сперва обработали специальным маслом, которое позволяет сгибать холст. Сверху рулон обернули бумагой и закрыли пузырчатой плёнкой — теперь готово, можно везти.

В Москву картина переехала на полгода и к осени должна вернуться в Петербург. Всего на выставку в Третьяковскую галерею из Русского музея отправится 78 работ Репина — 54 живописных и 24 графических.

"Госсовет" — одна из крупнейших картин коллекции Русского музея и занимает целый зал.