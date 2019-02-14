Две жизни за 1,5 млн. Киллеры рассказали, сколько им заплатил сенатор Арашуков

По версии правоохранителей, в обоих случаях парламентарий передавал наёмникам средства через посредников.

Следователи считают, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заплатил киллерам 1,5 млн рублей за убийство замглавы общественного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и политического деятеля КЧР Фраля Шебзухова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В ходе допроса летом прошлого года посредник между исполнителями и заказчиком (Арашуковым) Рустам Копсергенов заявил, что Рауф заплатил за нападение на Шебзухова 500 тыс. рублей, о чём после задержания сами киллеры заявили ещё в 2012 году, — сказал собеседник агентства.

По его словам, убийство Жукова обошлось сенатору вдвое дороже — парламентарий передал киллеру через своего шурина Руслана Агоева 1 млн рублей. Об этом рассказал на допросе обвиняемый Расул Аджиев, который и ликвидировал общественника.

Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Сенатору вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Под стражу заключён также отец Арашукова Рауль. Он проходит по делу о хищении природного газа на 30 миллиардов рублей и создании ОПС.