Лукашенко присоединился к встрече Путина, Эрдогана и Рухани в Сочи

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Лукашенко присоединился к встрече Путина, Эрдогана и Рухани в Сочи

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Александр Лукашенко. Фото: © Администрация президента Белоруссии

Ранее отмечалось, что возможность встречи глав четырёх государств предусмотрел президент России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 14 февраля присоединился к встрече лидеров России, Турции и Ирана, которая проходит в Сочи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что участие белорусского лидера во встрече не связано с проблематикой сирийского урегулирования.

По словам Пескова, Путин предусмотрел возможность, чтобы Лукашенко также смог пообщаться с коллегами, находясь с ними в одном городе.

По итогам переговоров с лидерами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани Путин анонсировал новый раунд консультаций по Сирии. Российский лидер сообщил, что он пройдёт в конце марта — начале апреля в Астане.

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