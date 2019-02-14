Лукашенко присоединился к встрече Путина, Эрдогана и Рухани в Сочи

Ранее отмечалось, что возможность встречи глав четырёх государств предусмотрел президент России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 14 февраля присоединился к встрече лидеров России, Турции и Ирана, которая проходит в Сочи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что участие белорусского лидера во встрече не связано с проблематикой сирийского урегулирования.

По словам Пескова, Путин предусмотрел возможность, чтобы Лукашенко также смог пообщаться с коллегами, находясь с ними в одном городе.

По итогам переговоров с лидерами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани Путин анонсировал новый раунд консультаций по Сирии. Российский лидер сообщил, что он пройдёт в конце марта — начале апреля в Астане.