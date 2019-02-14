Audi показала эскизы нового кроссовера Q4 e-tron

Немецкий автоконцерн Audi показал дизайнерские скетчи нового концепт-кара Q4 e-tron, премьера которого состоится на выставке в Женеве в марте 2019 года.
Концепт-кар будет выполнен в формате компактного купе-кроссовера. Машина получит массивную решётку радиатора, несмотря на электрическую силовую установку. На переднем бампере и боковых порогах разместят логотип e-tron.
Также пресс-служба Audi показала приборную панель нового кроссовера. Деталь имеет сходство с панелью выпущенного нового Q3 — никаких кнопок, только сенсорные экраны и панели.
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