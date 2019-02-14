В Красноярске под завалами обрушившегося дома может находиться мужчина

Бетонный дом был построен в 2013 году, его общая площадь немногим превышала 600 квадратных метров.

Под завалами обрушившегося в результате взрыва газа дома в Красноярске может находиться мужчина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СК РФ.

— Предположительно ещё один человек может находиться под завалами дома, — заявила официальный представитель регионального ГСУ СКР Ольга Шаманская.

Ранее в пресс-службе МЧС рассказали, что после обрушения дома из-за хлопка газа были спасены 12 человек, в том числе двое детей.

Напомним, в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске обрушились три квартиры. Под завалами было найдено тело погибшей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".