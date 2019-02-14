Путин приехал в крупнейший спортивный центр на юге России

Российский лидер пообщается со спортсменами, в том числе с представителями сборных команд России по боксу, дзюдо и вольной борьбе.

Президент России Владимир Путин приехал в центр спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-спорт", который находится в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Путина встречали спортсмены, чемпионы и дети разных возрастов, тренирующиеся в центре.

Главе государства рассказали, что комплекс предоставляет условия для подготовки по 54 летним и зимним видам спорта. Каждый год в нём проводится более 300 тренировочных сборов. На сайте самого центра отмечается, что он является крупнейшим спортивным центром на юге России.

За три года существования комплекс принял более сотни соревнований — как российского, так и международного формата.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина выйти на татами и потренироваться с дзюдоистами после встречи с лидерами Ирана, Турции и Белоруссии.