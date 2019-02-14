В США заявили, что кризис в Венесуэле не решить без отставки Мадуро

Элиот Абрамс добавил, что Правительство США будет продолжать оказывать давление на Мадуро и его окружение, но также будет продолжать оказывать гуманитарную помощь рядовым венесуэльцам.

Спецпредставитель США по венесуэльскому кризису Эллиот Абрамс заявил, что время режима Мадуро истекло и должна появиться новая Венесуэла. По словам спецпредставителя, кризис в Венесуэле не преодолеть, если Николас Мадуро останется у власти.

На конференции по оказанию гуманитарной помощи Венесуэле Абрамс высказал уверенность, что некоторые военнослужащие армии Мадуро голодают, поэтому ситуация для нынешнего правительства неустойчива.

— Любое решение кризиса в Венесуэле начинается с ухода режима Мадуро — минимальных условий для демократического перехода в Венесуэле, перехода, который президент Гуайдо готов возглавить, — заявил спецпредставитель Штатов.

По словам политика, 140 миллионов долларов уже потрачены на гуманитарную помощь Венесуэле. Продовольствие было доставлено в колумбийский город Кукута, расположенный у границы с Боливарианской Республикой. Однако президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал гуманитарную помощь прикрытием для уничтожения независимости страны.