В Великобритании палата общин отклонила предложение правительства по Брекситу

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В Великобритании палата общин отклонила предложение правительства по Брекситу

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Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Соединённое Королевство должно покинуть состав ЕС уже через шесть недель — 29 марта.

Депутаты в ходе голосования в палате общин парламента Великобритании отклонили предлагаемый правительством новый технический документ по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.

Как уточняется, против документа проголосовали 303 человека, а в его поддержку — 258 человек.

Напомним, в январе 2019 года британские депутаты отклонили поправку, требовавшую от правительства страны перенести Брексит с 29 марта на более поздний срок. Проведённый в начале февраля опрос показал, что большинство избирателей несогласно с исходом депутатского голосования и выступает за отсрочку Брексита.

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