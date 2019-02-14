В Великобритании палата общин отклонила предложение правительства по Брекситу

Соединённое Королевство должно покинуть состав ЕС уже через шесть недель — 29 марта.

Депутаты в ходе голосования в палате общин парламента Великобритании отклонили предлагаемый правительством новый технический документ по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.

Как уточняется, против документа проголосовали 303 человека, а в его поддержку — 258 человек.

MPs have voted against a Government motion by 303-258 reiterating support for the approach to leaving the EU agreed last month and noting the ongoing Irish backstop discussions between the UK and EU — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 14 февраля 2019 г.

Напомним, в январе 2019 года британские депутаты отклонили поправку, требовавшую от правительства страны перенести Брексит с 29 марта на более поздний срок. Проведённый в начале февраля опрос показал, что большинство избирателей несогласно с исходом депутатского голосования и выступает за отсрочку Брексита.